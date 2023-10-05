أسعار الذهب العالمي تستقر مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، وسط توقعات بإنهاء سلسلة خسائره التي استمرت 8 جلسات لأول مرة منذ 2016، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار من أعلى مستوياتهما في الفترة الأخيرة، وقبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لهذا الأسبوع، وفقًا لـ«رويترز».

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي 1822.10 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 0.1% إلى 1837.30 دولارًا، وفقًا لـ«رويترز».

انخفاض عائد السندات القياسية لأجل 10

أدت عمليات بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية العالمية يوم الأربعاء، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته في 16 عامًا يوم الخميس.

الدولار يتراجع

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، ما يخفف بعض الضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وظائف القطاع الخاص

وأظهرت بيانات اليوم الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت أقل بكثير من المتوقع في شهر سبتمبر، وتنتظر الأسواق تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي يصدر عن وزارة العمل يوم الجمعة.