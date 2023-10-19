خبير اقتصادي: اتفاقية الازدواج الضريبي مع قطر تعفي المصريين من الدفع مرتين

شرح أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، الفوائد التي تعود على مصر والمصريين بعد القرار الجمهوري المنشور اليوم في الجريدة الرسمية بالموافقة على اتفاقية إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومتي مصر وقطر.

وقال أبو علي، لـ«الوطن»، إن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي تعفي المصريين في قطر سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو موظفيين أو ممولين من دفع الضرائب على الدخل مرتين ويتم دفعها مرة واحدة فقط.

إزالة الازدواج الضريبي

ويوضح الخبير الاقتصادي معنى عدم دفع الضرائب مرتين بقوله قبل الاتفاقية كان الأشخاص يدفعون الضرائب في قطر بشكل طبيعي وعند تحويل المبالغ إلى أسرهم في مصر يتم دفع ضرائب أخرى لمصر وبالتالي فإن الضرائب كانت تُحصل مرتين، لكن بعد الاتفاقية التي تطبق بداية من اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري فإنّ الضرائب على الدخل يدفعون الضرائب في جهة واحدة فقط، وتقديم ما يثبت الدفع إلى الجهة الأخرى فيتم إعفائه من دفعها مرة أخرى.

الضرائب على الدخل

وتابع أبو علي: «كذلك الحال بالنسبة للأشخاص في مصر فيقومون بدفع الضرائب على الدخل هنا في مصر، ويحصلون على ما يثبت أنهم دفعوا الضرائب هنا ليتم إعفائهم من دفعها مرة أخرى في قطر وهذا معناه إلغاء الإزدواج الضريبي».

وأوضح أبوعلي أنّ اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي بين مصر وقطر تهدف إلى زيادة الاستثمار بين البلدين وكذلك التبادل التجاري بشكل كبير، وتشجع زيادة الاستثمارات بين البلدين.

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 42، الصادر في 19 أكتوبر 2023، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 254 لسنة 2023، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب.

ونص القرار الجمهوري في مادته الأولى على «الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وجاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء».