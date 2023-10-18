«الضرائب»: نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة وزارة المالية تستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية، عن طريق تبسيط الإجراءات وميكنتها، مشيرا إلى أن احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في ظل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات سيكون أكثر سهولة ودقة، ويقلل من الهدر الضريبي حيث إنه يتم بشكل آلي.

وأضاف أن النموذج الموحد لاحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، وأن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المنظومة هو التيسير على الممولين والمكلفين بما يضمن الالتزام الطوعي الضريبي.

احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

وأوضح الضباعني أنّ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تطبق على كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم على نحو يسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات في احتساب مصروفاتها، ويعمل على تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق الشمول المالي.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة

وخلال ورشة العمل التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية أونلاين مع ممولي المرحلتين الفرعيتين الأولى والثانية من المرحلة الرابعة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتي تُعقد أسبوعيا يوم الأربعاء بحضور أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات ، وأحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وهيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

وأوضح أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات خلال ورشة العمل أن ممولي المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة اعتبارا من 15 أكتوبر 2023، بينما ممولي المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة من 15 ديسمبر 2023.

وأشار إلى أنّه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للاستفسارات الضريبية أو رقم 2 للاستفسارات الفنية ،أو التواصل علي رقم الشكاوي للدعم الفني على الواتساب للتواصل مع شركة إيفاينانس على رقم 01203192954 أو التواصل عن طريق الإيميل علي info@eta.gov.eg.