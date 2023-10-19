«شريان واحد» حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بجامعة دمنهور

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الأشقاء الفلسطينيين، تستمر على مدار أسبوع تحت شعار «شريان واحد»، جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

حملات تبرع بالدم لفلسطين في البحيرة

وأكد الدكتور عبد الحميد، أن حملة التبرع بالدم تأتي انطلاقا من حرص الجامعة على دعم مصر فى دورها الريادي، واهتمام الدولة المصرية ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، خلال الأزمة الراهنة ولأن الدم أحد أوجه الدعم الاستراتيجية الحرجة

دعم القضية الفلسطينية

وأكد نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث علي جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية علي مدار التاريخ ودور القيادة السياسية في إحتواء الأحداث الأخيرة.

يشار إلى أن تنفيذ حملة التبرع بالدم داخل المجمع العلمي بمقر كلية العلوم وحملة للتبرع بالمجمع النظري بالأبعادية بمقر كلية التربية، حيث تم تبرع نحو 250 متبرعا لدعم رصيد الدم لأشقائنا الفلسطينيين.