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«الصحة الفلسطينية»: 3 آلاف و569 شهيدا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
03:26 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

3500 شهيد منذ بداية العدوان

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69.

‎وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300.

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