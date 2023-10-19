الحركة المدنية تدعو لوقفة تضامنية مع غزة أمام مسجد مصطفى محمود غدا

دعت الحركة المدنية الديموقراطية كافة المواطنين، إلى النزول في وقفة احتجاجية غدا الجمعة، الموافق 20 أكتوبر، من أجل التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة

وأوضحت الحركة المدنية في بيان صدر عنها، اليوم، أنّ الوقفة الاحتجاجية ستكون أمام مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، وذلك غدا بعد صلاة الجمعة.

وأكدت الحركة أنّ تلك الوقفة تأتي تعبيرا عن تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، وكذا التعبير عن رفضهم الحقيقي لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء، لما في ذلك خطورة حقيقية على الأمن القومي المصري وعلى مصير القضية الفلسطينية، إلى جانب التعبير عن إدانتهم لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب في قطاع غزة وفي حق المدنيين.

وقفات احتجاجية تضامنا مع غزة

ونظم طلاب الجامعات المصرية وقفات احتجاجية سلمية تضامنا مع أهالي غزة، وليس فقط الجامعات، بل العديد من الجهات المختلفة تضامنا مع القضية، منهم على سبيل المثال، نقابات الصحفيين والمحاميين والممثلين، إلى جانب الدور البارز من جانب الأحزاب المصرية في هذا الإطار.