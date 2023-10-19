غرفة صناعة الحبوب تعلن ندعمها لموقف الرئيس الرافض لتهجير سكان غزة

أعلن عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفض تهجير سكان قطاع غزة، والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنّ الغرفة بكامل أعضائها داعمة لموقف وقرارات الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أنّ الشعب المصري على قلب رجل واحد، ويصطف خلف القيادة السياسية التي تحظى بدعم وتأييد شعبي خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

السلاموني: التضامن الكامل لدعم الشعب الفلسطيني في محنته

وأكد التضامن الكامل لدعم الشعب الفلسطيني في محنته وما يعانيه من جرائم ضد الإنسانية، والذي سقط ضحيته العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، مع التقدير الكامل للرئيس السيسي على حكمته في التعامل مع القضية الفلسطينية وقراراته الجريئة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأمن القومي المصري.