رئيس برلمانية «حماة الوطن» بالنواب: نرفض تهجير أهل غزة وما يحدث جرائم حرب

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بخالص التعازي والمواساة للأخوة الفلسطينيين حكومة وشعبا في شهدائهم ومصابهم.

ما يحدث في فلسطين جرائم حرب

وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: «نؤكد أن ما يحدث على أرض فلسطين جرائم حرب تنافي الانسانية ويُعاقب عليها القانون الدولي»، مطالبًا بتوثيق جميع تلك الجرائم للملاحقة القانونية مهما طال الزمن.

وأضاف: «نرفض جميع المحاولات التي تهدف إلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وندعم بشدة موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع ما يتخذه من إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وحفظ أمن وسيادة الأراضي المصرية».

وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

واختتم: «على جميع الأطراف الفاعلة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل مستدام لقطاع غزة والعمل على إقامة الدولة فلسطينية على حدود 67».