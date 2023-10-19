إجراء تقييم كامل لوحدات السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية

شدد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على وكلاء الكليات ضرورة إجراء تقييم كامل لكل وحدات السلامة والصحة المهنية بكليات ومعاهد الجامعة، مع مراجعة كل الأجهزة والأدوات والتدريب الجيد لفرق العمل البشرية، ووضع الخطط المبنية على أساس علمي بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، لما تمثله تلك الوحدات من أهمية لحماية أمن وسلامة منشآت الجامعة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بقاعة الاجتماعات الكبرى بإدارة جامعة الإسكندرية.

الكشف على 398 حالة مع توفير الأدوية مجانا

استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية شاملة إلى منطقة حلب بالكيلو 57 على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، إذ شارك في القافلة 9 أطباء بشري و4 أطباء أسنان، و50 منظم من نادي ليو، و6 طلاب من أسرة طبيب من أجلك، وذلك في مختلف التخصصات الطبية، وبلغ عدد الحالات التي جرى الكشف عليها 398 حالة مع توفير الأدوية مجانا للمرضى.

وعرض خلال المجلس قيام كليات العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية بالمشاركة في مبادرة «100 يوم صحة» الرئاسية، للكشف عن أمراض الضغط والسكر وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية للعاملين بتلك الكليات.

مشروع بحثي لإعادة استخدام مياه الصرف

استعرض المجلس، مشروع البحث المقدم من الدكتورة حنان مصطفى عبد الله المدرس بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «تعزيز استعادة الموارد وتحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من خلال التعاون التآزري بين الأنظمة الكهروكيميائية الحيوية والتناضح الأمامى».

كما استعرض المجلس عدد من أنشطة كليات الجامعة وورش العمل والندوات والمبادرات والبرامج التدريبية التى تمت خلال شهرى سبتمبر واكتوبر 2023.