تضامنا مع غزة.. معاهد كفر الشيخ الأزهرية تقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

نظمت معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وقفة تضامنية في طابور الصباح على مستوى المعاهد، بتنكيس الأعلام والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، تعبيرًا عن الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة.

آلاف التلاميذ والعاملين يشاركون في الوقفة

شارك في الوقفة الآلاف من تلاميذ المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ والعاملين فيها، بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، انطلاقا من إيمانهم الراسخ بالقضية الفلسطينية، كجزء أصيل من دور مصر بجميع مؤسساتها، وعلى رأسها الأزهر الشريف في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

نبذة تعريفية في الطابور المدرسي

كما تضمنت الوقفة نبذة تعريفية في الطابور المدرسي عن القضية الفلسطينية، بهدف تعريف الطلاب على الحقوق الفلسطينية الضائعة، وتاريخ الصراع العربي الصهيوني، وبدايات التوغل الصهيوني لاحتلال الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى احتلال معظم الأراضي الفلسطينية.

تنكيس الأعلام بكفر الشيخ

وفي وقت سابق نكست محافظة كفر الشيخ، الأعلام بكل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية، بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي «المعمداني» بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق لمدة 3 أيام، اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر حتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.