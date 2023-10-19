عضو بـ«التحالف الوطني»: نؤيد موقف السيسي في منع تهجير الفلسطينيين من غزة

أعلن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأييده الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم.

جاهزية التحالف لدعم الرئيس السيسي

وأضاف خلال تصريحات صحفية أنه يؤيد ويفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ودعمه في منع تهجير الفلسطينيين من غزة والحفاظ على أراضيهم.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف أعلن جاهزيته الكاملة في كل كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء، مؤكدا أن مضر لن تتخلي أبدا عن القضية الفلسطينية.

القمة المصرية الأردنية

وأشار إلى أن القمة المصرية الأردنية اليوم جاءت في توقيت مههم، لأنها ستبحث وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحقن دماء المدنيين والأبرياء والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التنسيق بين البلدين لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية الفلسطينية استمرارها، ما أكد عليه الرئيس السيسي، داعيا كل الدول العربية والإسلامية للوقوف وتأييد مصر في هذه القضية.