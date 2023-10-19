سوناك يصل تل أبيب على متن طائرة عسكرية محملة بالأسلحة تضامناً مع الاحتلال

عبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي دخل يومه الـ13 اليوم الخميس، مؤكداً «إيمان المملكة المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، على حسب زعمه، حيث وصل رئيس الوزراء البريطاني إلى تل أبيب على متن طائرة شحن عسكرية محملة بالأسلحة والمعدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تضامن المملكة المتحدة مع إسرائيل

والتقى سوناك، خلال زيارته إلى تل أبيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج، وتعهد بالتضامن مع إسرائيل وأعرب عن أمله في إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

دخول المساعدات من رفح

وقالت «رويترز» إنه عقب محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوصل إلى اتفاق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة عبر معبر رفح، ولكن لا تزال هناك تحديات بسبب البنية التحتية المتضررة بسبب القصف الإسرائيلي والصراع المستمر.

وضع مأساوي في غزة

وتابعت إن الوضع في غزة مأساوي، حيث يبحث نصف مليون شخص عن مأوى، ومياه عذبة محدودة، ونقص في الغذاء، وتشهد المنطقة توترات شديدة، مع مخاوف بشأن التصعيد المحتمل ونصحت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها بمغادرة لبنان بسبب تصاعد الوضع.