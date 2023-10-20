سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023، حالة من الثبات في البنوك، منذ ختام تعاملات أمس، في ظل توقعات بثبات الأسعار في البنوك المصرية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك الحكومية والبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023 في البنوك، 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما يسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار اليوم الجمعة، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023 في بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.