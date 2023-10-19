سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 19-10-2023

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 في البنوك استقراره منذ ختام تعاملات أمس، في ظل توقعات بثبات الأسعار في البنوك المصرية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 في البنوك 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما يسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشرء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وصل إلى 30.95 جنيها للبيع و30.85 جنيه للشراء.