سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17-10-2023

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك المصرية، استقراره في البنوك منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك المصرية والتي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراءً.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وعن سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية يبلغ 30.95 جنيه بيعا و30.95 جنيه شراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- ويبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه بيعا و30.84 جنيه شراء.