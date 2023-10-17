سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. 30.95 جنيه بالبنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في ختام التعاملات، على نفس الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات الصباحية، بكل البنوك، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في بنك المشرق، إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، في ختام التعاملات، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.