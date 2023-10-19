جني 37 ألف فدان قطن بإنتاجية فائقة في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن المساحات التي تم الجني بها من محصول القطن في حقول كفر الشيخ، قد بلغت 37 ألف فدان من القطن، موضحاً أن موسم جني القطن للعام الجاري 2023، يحظي بإنتاجية ممتازة للغاية تصب لصالح جموع المزارعين.

8 قناطير قطن لكل فدان

وأضاف الدكتور «محمد »، في تصريحات لـ«للوطن»، أن إنتاجية فدان القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول في كفر الشيخ، قد تراوحت ما بين 7 حتى 8 قناطير قطن، مضيفاً أن محصول القطن يشهد إنتاجية فائقة هذا العام، والتي تدخل الفرحة والبهجة على جموع المزارعين في المحافظة.

مساحات القطن المنزرع في كفر الشيخ

وأشار أيضا أن المساحات المنزرعة من محصول القطن في محافظة كفر الشيخ، قد بلغت 85 ألف فدان قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، لافتاً إلى أن تلك المساحة السابق ذكرها تمثل ثلث المنزرع من القطن في شتي محافظات الجمهورية، بينما بلغ إجمالي المنزرع في محافظات الوجهين القبلي والبحري بنحو 255 ألف فدان قطن لعام 2023.