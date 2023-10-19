الغذاء العالمي: الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية ومخزون البضائع في تناقص شديد
كتب:
محمد عزالدين
05:37 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
غزة تحت القصف لليوم الـ13 على التوالي
أكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي أن فرق العمل المتواجدة في قطاع غزة تواجه صعوبات في التواصل، بسبب عدم القدرة على التوجه لبعض المناطق في القطاع الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل بعد ظهر اليوم الخميس.
وتابعت: «لدينا 1000 طن من المواد الغذائية في مدينة العريش، بانتظار الدخول إلى غزة»، وأضافت أن «مخزون البضائع في غزة في تناقص شديد، والوضع الإنساني صعب للغاية».