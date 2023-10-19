نائبة: موقف الدولة المصرية من تهجير الشعب الفلسطيني واضح وحاسم

أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية من تهجير الشعب الفلسطيني واضح وحاسم، ودليل على رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت رشدي، في بيان لها، أن الملايين من الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وأعلنت عضو مجلس النواب، تفويضها للرئيس السيسي باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة داخليًا وخارجيًا لحفظ استقرار الأمن القومي وسلامة أراضينا، موضحة أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

وأشارت النائبة مي رشدي، إلي أن كلمة الرئيس السيسي في هذا الشأن تاريخية، وتؤكد أن الدولة المصرية قوية وذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها، لافتة إلى أن تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق دول الجوار وتحديدا السيادة المصرية لن تتحقق، والدولة المصرية لن ترضي بذلك.