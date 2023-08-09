النائبة مي رشدي في الحوار الوطني: زيادة السكان أحد أهم تحديات التنمية

شاركت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب وممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، في الجلسة التخصصية المنعقدة بعنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة السادس من أكتوبر.

تحديات القضية السكانية

وقالت النائبة مي رشدي، خلال كلمتها، إن القضية السكانية قضية مهمة جدا، وهي أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية للدولة وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية.

علاقة القضية السكانية بالتنمية المستدامة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه لاتزال قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.

وطالبت النائبة، بضرورة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية، عن طريق إعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة القضية السكانية، وخطورة كثرة الإنجاب والموروثات الثقافية القديمة، بالإضافة إلي زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية.