«الغرف التجارية»: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد وحدة الشعب لمساندة فلسطين

ثمّن الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم وتأييد الشعب الفلسطيني، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أنّ التصريحات تعكس التزام مصر بالقضية الفلسطينية، ودعم حقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف السمدوني في بيان عنه: «دور مصر بارز في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مصر تعاونت منذ عقود مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، ومع تولي الرئيس السيسي حكم مصر، تعزّزت العلاقة، وقدّمت مصر دعما قويا للشعب الفلسطيني».

وأشار السمدوني، إلى أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ مصر ستدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة، معربا عن رفض مصر لأي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى.

كما ثمّن السمدوني، التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس السيسي، والدعم القوي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنّها تعكس وحدة الشعب المصري في قضية الشعب الفلسطيني وتؤكد أنّ مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ تصريحات الرئيس السيسي تأتي في سياق التزام مصر بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة.