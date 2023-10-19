«طب المنصورة» تؤدي صلاة الغائب تضامنا مع فلسطين السبت

تستعد كلية الطب جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، لتأدية صلاة الغائب السبت المقبل داخل الحرم الجامعي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والأحداث التي تجري بها التي راح ضحيتها مئات الشهداء من أطفال ومدنيين.

المسؤولية الإنسانية

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، أؤكد أننا نؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وكذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني، وهو منع تهجيرهم من أراضيهم للحفاظ عليها، والدولة المصرية أكدت المسؤولية الإنسانية وقيم الأخلاق في مساعدتها ومساندتها ودعمها الدولة الفلسطينية.

جامعة المنصورة تؤيد موقف الرئيس

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة المنصورة بكل مافيها تؤيد قرار الرئيس من أجل مصر ومن أجل فلسطين، وأن ماحدث في الدولة الفلسطينية جريمة في حق الإنسانية، تجردت من مشاعر الرحمة، وكل مؤسسات الدولة تقيم حداد وصلاة الغائب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.