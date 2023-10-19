المنشآت الفندقية: السياحة تشارك بـ3 معارض جديدة خلال الأشهر المقبلة

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، أعلنت المشاركة فى 3 معارض سياحية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة ستشارك في المعرض السياحي 2023 TTW، المقرر انعقاده بالعاصمة البولندية وارسو، في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل.

المشاركة بمعرض إيميت السياحي بتركيا

أضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على كل فنادق الجمهورية، أن هيئة تنشيط السياحة قررت أيضا المشاركة بالمعرض السياحي 2024 EMITT، المقرر انعقاده بالعاصمة التركية إسطنبول في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2024، بالإضافة إلى المشاركة فى معرض AITF المزمع انعقاده بالعاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 3- 5 أبريل 2024.

قيمة المشاركة بالمعارض

وأشار «عاقل» إلى أن قيمة مشاركة أي فندق في الجناح المصري بأي من تلك المعارض، سيكون 2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه فى حال رغبة الفندق بالمشاركة في الجناح المصري بأي من هذه المعارض، عليه سداد قيمة المشاركة، علما بأن الحجز سيكون بأولوية السداد.