المنشآت الفندقية: فنادق الأقصر الأكثر إشغالا خلال الربع الأخير 2023

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن فنادق الأقصر وأسوان سواء الثابتة أو العائمة ستكون الأكثر إشغالا بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن العديد من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان لا تقبل حجوزات جديدة حاليا بعد أن تعدت نسب الحجوزات بها خلال الـ3 أشهر الأخيرة من العام الجاري حاجز الـ 95%.

الإقامة بالفنادق العائمة

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أن هناك حجوزات سياحية كبيرة للأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء الجاري من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن غالبية السياح القادمين لمدن الصعيد السياحية يفضلون خلال زيارتهم لمصر الإقامة بالفنادق العائمة، موضحا أن عدد الفنادق العائمة العاملة خلال فصل الشتاء الجاري تقترب من 200 فندق.

نسب إشغال فنادق القاهرة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه بالتزامن مع زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال الربع الأخير من عام 2023، فهناك ارتفاع كبير أيضا في أعداد السياح الوافدين للقاهرة الكبرى خلال ذات الفترة، لافتا إلى أن العديد من فنادق القاهرة والجيزة سجَّلت نسب إشغال اقتربت من الـ100% خلال الشهر الجاري، موضحا أن هناك انكماشا في نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ خلال شهر أكتوبر 2023.