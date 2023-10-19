«أزهرية كفر الشيخ» تختتم فعاليات دورات تنمية مهارات معلمي الصف السادس الابتدائي

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، فعاليات اليوم الختامي لعدد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات مُعلمي الصف السادس بالمرحلة الابتدائية على المناهج الجديدة، وكذا تنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، إذ تفقد أربع دورات تدريبية بـ8 قاعات تدريب، بمعهد محمد رجب المجاور للمنطقة، ومعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية

كما شهد رئيس المنطقة، فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لمُعلمي اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، التي أُقيمت لتنمية مهاراتهم على المنهج الجديد، بناءً على توجيهات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وعُقدت هذه الدورة بقاعة تدريب الجودة بمعهد محمد رجب الابتدائي، وضمت 20 متدرباً بكل قاعة.

وكانت المنطقة أجرت ثلاثة برامج تدريبية للإداريين بالمعاهد كل برنامج يضم قاعتان تدريب، بناءًا على توجيهات الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف، وكان أولها برنامج تنمية مهارات إداريين معاهد المنطقة على الأعمال الإدارية، وقد أُقيم أحدهما بقاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، والآخر بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، واستفاد منه 20 متدرباً بكل قاعة، وحاضر فيها مسعد الكومي، المسئول بقسم الجزاءات بالمنطقة.

البرنامج التدريبي الثاني

ونظمت المنطقة أيضاً البرنامج التدريبي الثاني لتنمية مهارات الإداريين على أعمال المسئول المالي بالمعاهد، للتدرب على كيفية التعامل مع الأعمال المالية، وأُقيمت هذه الدورة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، وحضر بها 20 متدرباً بكل قاعة، وحاضر لهم أحمد السيد، رئيس قسم الماهيات بالمنطقة.

كما اختتم اليوم البرنامج التدريبي الثالث لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على أعمال الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع برنامج «word»، والذي أُقيم بقاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، واستفاد منه 20 متدرباً بكل قاعة.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة هذه الدورات التدريبية في اليوم الختامي لها، لمتابعة مدى استفادة المتدربين من هذه الدورات، مؤكدا حرص مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الدائم على رعاية المُعلمين والإداريين بالمعاهد، من خلال العمل على تحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم، ورفع قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة خاصة في مجال التعليم.

وأشار رئيس المنطقة خلال لقاءه اليوم بالمتدربين، إلى أهمية الاستفادة من هذه الحزم التدريبية والتي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمُعلمين والإداريين حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.