قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر سبتمبر

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، مشروعين للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث، بمشاركة الأجهزة التنفيذية في المحافظتين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المختلفة.

وتضمن المشروعين الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة، لتنمية مهارات العناصر التخصصية، والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، وشهد المشروعين تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرضا لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة في نادي النصر، بحضور اللواء وليد حامد الحماق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إضافة إلى تنظيم معرض آخر في فندق ضباط القوات المسلحة ببورسعيد، وحظيت المعارض بإعجاب الزوار لما تضمّنته من معروضات وإبداعات وأشكال فنية بأيدي ذوي القدرات الخاصة.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة العسكرية والثانوية الفنية التي تعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم، إضافة لتكريم قادة المدارس ومديري المدارس الثانوية العسكرية نظرا لتميزهم خلال العام الدراسي 2022-2023 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين في الوزارات والمديريات، وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس، إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات القومية، لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.