قوات الدفاع الشعبي تنظم تدريبين لإدارة الأزمات في الدقهلية والبحيرة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي (الدقهلية – البحيرة) مشروعين للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

تضمن المشروعان الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين، كما قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه محافظ الدقهلية وعدد من المسؤولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمرور على بعض فصول محو الأمية التي تشرف عليها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة، والتأكد من انتظام العملية التعليمية والتعرف الميداني على المصاعب التي تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها، وقام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم بعض عناصر القوات المسلحة المميزين والقائمين على فصول محو الأمية.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة طنطا لعدد من طلبة الجامعات وذلك لتعزيز قيم الولاء والانتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري ودورها في خدمة المجتمع بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وفى إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكاناتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة بدار الدفاع الجوي، وذلك بحضور الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقهم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تنظيم معرض آخر بنادي ضباط القوات المسلحة برأس البر، وقد حظت المعارض بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما تضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدي الماهرة من ذوي القدرات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.