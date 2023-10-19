وزير خارجية روسيا يبحث في بيونج يانح تعزيز العلاقات الدفاعية مع كوريا الشمالية

فى آخر أخبار كوريا الشمالية، اقترح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إجراء محادثات أمنية منتظمة مع كوريا الشمالية والصين، للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات العسكرية الإقليمية المتزايدة، بقيادة الولايات المتحدة، حيث التقى بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جوج أون، وكبير دبلوماسييه اليوم الخميس، خلال زيارته لبيونج يانج، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

آخر أخبار كوريا الشمالية

وصل لافروف إلى بيونج يانج أمس الأربعاء، في رحلة تستغرق يومين، تركز على كيفية تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، بعد قمة سبتمبر الماضي، بين الزعيم كيم والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن كوريا الشمالية نقلت ذخائر إلى روسيا، لتعزيز قدراتها القتالية في أوكرانيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر أي تجارة أسلحة تشمل كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن وزير الخارجية الروسي التقى يوم الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي، لإجراء محادثات استمرت حوالي ساعة، دون الخوض في التفاصيل، كما التقى لافروف بنظيره الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في وقت سابق الخميس، وأشاد بتعميق التعاون الثنائي.

لافروف يوصي الروس بقضاء الإجازة في كوريا الشمالية

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان إن لافروف وتشوي ناقشا «استئناف الاتصالات الكاملة»، وتكثيف التعاون الاقتصادي، وأضافت أن لافروف دعا تشوي لزيارة موسكو، كما أوصى السياح الروس بقضاء إجازاتهم في كوريا الشمالية.

ونقلت «تاس» عن وزير الخارجية الروسي قوله للصحفيين إنه يؤيد إجراء محادثات منتظمة بشأن القضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية مع كوريا الشمالية والصين.