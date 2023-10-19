روسيا تشن ضربات جوية جديدة ليلا على أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت ضربات جوية جديدة الليلة الماضية، على أهداف في شرق وجنوب وشمال البلاد.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت 17 سلاحًا مختلفًا، بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية، لضرب أهداف صناعية ومدنية وعسكرية وأخرى خاصة بالبنية التحتية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وصاروخ كروز.

وتشن روسيا ضربات جوية متكررة على مناطق تشمل تجمعات سكانية خلف الخطوط الأمامية منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وبدأت أوكرانيا هجومًا مضادًا في الجنوب والشرق في أوائل يونيو الماضي، لكنها لم تحقق سوى تقدم تدريجي بسبب حقول الألغام الروسية الشاسعة والتحصينات الشديدة للقوات الروسية.