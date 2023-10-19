مؤتمر صحفي للهلال الأحمر المصري حول تنسيق المساعدات الإنسانية لفلسطين

عقدت اليوم الخميس جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤتمرًا صحفيًا لتنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولإعلان تفاصيل المساعدات الإنسانية التي سيتم تقديمها للشعب الفلسطيني، وذلك تحت مظلة الأمانة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

طائرات للمساعدات الإنسانية مقدمة من الإمارات وتونس

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك طائرات للمساعدات الإنسانية مقدمة من الإمارات وتونس وفنزويلا، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وتونس قدمتا أيضا إلى الجمعية طائرات مساعدة .

تبرعات محمد صلاح وعمرو دياب

وتبرع النجم المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى إلى جمعية الهلال الأحمر بمبلغ نحو مليون دولار من أجل تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، كما تبرع المطرب عمرو دياب بـ5 ملايين جنيه لذات السبب.