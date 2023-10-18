هنا الزاهد تشارك في تعبئة صناديق مساعدات الهلال الأحمر لصالح فلسطين (فيديو)

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على «إنستجرام»، مشاركتها في تعبئة صناديق جمعية الهلال الأحمر المصري لصالح أهالي غزة.

ونشرت هنا الزاهد فيديو مشاركتها معلقة: «بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد إيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا أكتر من أي وقت فات.. لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري على (15322) قسم التبرعات، وتاخد صندوق من الهلال الأحمر المصري في مكان عملك وتخلي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين وبكده تكون ساعدت كتير».

أحمد فهمي يطلق حملة للتبرع لفلسطين

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد فهمي، في فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، إطلاق حملة لدعم فلسطين: «اللي بيحصل في فلسطين جرائم حرب ومذبحة جماعية ومحاولة تطهير عرقي لشعب هو أهلنا واخواتنا كل يوم وكل دقيقة بيموت منهم أرقام كبيرة جدا سواء سيدات أو أطفال أو عجائز. العدوان لم يميز وللأسف الإعلام الغربي بيضلل هذه الصورة وبيعكسها ويظهر إن إسرائيل هي الضحية، دورنا إننا نتكلم ونوضح هذا ودورنا إننا نقدم تبرعات على قدر استطاعتنا، ونسهم في حملة التبرع بالدم، وسأمنشن زملائي، وهبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر وأحمد حلمي وحازم إمام وحسام غالي».