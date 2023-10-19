وفاء عامر تطلق مبادرة داخل المدارس: «فلسطين عربية»

أطلقت الفنانة وفاء عامر، مبادرة جديدة، من داخل المدارس، والتواصل مع الطلاب بشكلٍ مباشر، للتعريف بالقضية الفلسطينية، وعدم اختزال هذه الدولة في قطاع غزة فقط، وضرورة الحفاظ على أرض الوطن، وأنّ «سيناء خط أحمر».

وظهرت وفاء عامر، في مقطع فيديو، حصلت عليه «الوطن»، وهي تقف وسط الطلاب، داخل طابور الصباح، فيما يرتدي الجميع «الشال الفلسطيني»، ويهتفون ورائها بصوتٍ عالٍ: «تحيا جمهورية مصر العربية»، و«فلسطين.. عربية».

وأكدت وفاء عامر، أنّ هذه المبادرة ستستمر طويلاً، وتزور مدرسة جديدة بشكلٍ يومي، والتواصل مع الطلاب بشكلٍ مباشر، إذ أشادت بزيارتها لإحدى المدارس صباح اليوم الخميس، قائلة: «الإدارة والطلاب استقبلوني استقبال عظيم، والطلاب شكلهم يفرح».

وأثنت على مدى إدراك الطلاب، بأنّ سيناء جزءًا رئيسيًا من الأراضٍ المصرية، لا تفريط فيها ولا تهاون، وكذلك شعورهم بالاعتزاز والفخر، يوميًا بإحياءهم تحية الوطن في طابور الصباح، متابعة «الطلبة عارفين إنّ فلسطين عربية، ومُدركين كل شيء بالقضية، وإنّ اللي بيحصل في غزة غير مقبول تمامًا، وإنّ شاء الله هزور المدارس كل يوم بنفسي».