وفاء عامر: سعيدة بوجود جائزة في مهرجان المسرح العربي تحمل اسمي

أعربت الفنانة وفاء عامر عن اعتزازها لوجود جائزة تحمل اسمها بمهرجان المسرح العربي، حيث أطلقت إدارة المهرجان تسمها على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الرابعة التي تقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وتحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وأضافت وفاء عامر في مقطع مصور نقلته إدارة المهرجان عنها اليوم، أنها تتمنى التفوق والنجاح للمهرجان وجميع المشاركين، مقدمة الشكر للدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، رئيس المهرجان، معربة عن سعادتها بأن يكون في المهرجان جائزة تحمل اسمها.

وفاء عامر: الفن رسالة وحياة ومشاركة

ووصفت الفنانة وفاء عامر خلال مقطع الفيديو الفن بأنه رسالة وحياة ومشاركة، مختتمة: «العالم كله يهتم بالفن لأنه بالفعل يعبر عن الواقع، وأتمنى التوفيق للجميع».

وكان قد أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، أنه لأول مرة جائزة التمثيل تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه، مؤكدا أنه تم اختيار الفنانة وفاء عامر لإطلاق اسمها على الجائزة كونها «سكندرية»، ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.

تفاصيل المهرجان العربي للمسرح

ويضم المهرجان 16 عرضا طوال فترة إقامته، حيث سينطلق 8 سبتمبر المقبل، على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.