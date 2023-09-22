في ذكرى رحيل هشام سليم.. وفاء عامر لـ«الوطن»: «كان في حاله وعمره ما جاب سيرة حد»

أعربت الفنانة وفاء عامر عن افتقادها للفنان الراحل هشام سليم، الذي تحل ذكرى وفاته الأولى، اليوم الجمعة.

وقالت وفاء عامر لـ«الوطن»، إنها تعاونت مع هشام سليم في مسلسل «الكومي»، الذي أعتبره من العلامات المميزة في مشواري الفني، مضيفة: «هشام سليم كان شخصا في حاله، عمره ما أذى حد ولا اتكلم عن حد من وراه، وكان مثال للشخص المتربي، كان محترم وراقي».

وفاء عامر تتحدث عن صفات هشام سليم

وتابعت وفاء عامر: «هشام سليم رحمه الله كان مفيش زيه الصراحة، كان دايما بيسأل على زملائه، ويهتم بالسؤال على المريض ويواسي في أي عزاء، كان صاحب واجب مثلما نقول بالبلدي، ربنا يرحمة برحمته الواسعة ويسعده في الجنة ونعيمها إن شاء الله».

وفاء عامر: هشام سليم عمره ما جاب سيرة حد

واختتمت حديثها قائلة: هشام سليم شخص يستاهل الجنة لأن هذا مكانه، فيكفي أنه لم يتحدث عن شخص ولا جاب سيرة حد، بالإضافة إلى لم يتعدى في حياته على حرية الآخرين.