الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة من فحص الأوراق لإعلان القائمة النهائية للمرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أنها ستبدأ فحص طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، حتى يوم السبت 21 أكتوبر، وذلك لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية، وفقًا للقرار رقم 4 لسنة 2023، وهم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل السيد فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل السيد عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي المحتمل السيد حازم عمر.

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات استبعاد المرشحين المحتملين، الذين لم تستوفي أوراقهم الشروط، من سباق الانتخابات، يوم الأحد 22 أكتوبر، وبعدها ستتلقى الهيئة أيضًا طلبات الاعتراض على الاستبعاد، ثم تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة العليا ونشر ملخص الحكم من يوم من يوم 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الجاري.

الهيئة لم تتلق أي اعتراضات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، أنها لم تتلق أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء.

وقالت الهيئة في بيان لها، أنها فتحت باب استقبال الاعتراضات يومي 27 و18 أكتوبر، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.