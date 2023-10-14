أنغام تطالب جمهورها بالتبرع لأهل مدينة غزة

طلبت الفنانة أنغام من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي راح ضحيته ما يقرب من ألفي شهيد حتى الآن.

أنغام: في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة

وكتبت أنغام، عبر حسابها عبر إنستجرام: «في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: @egyfoodbank، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: @egyptianredcrescent، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود».

يذكر أن أنغام من المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامته في 24 من شهر أكتوبر الجاري بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء.