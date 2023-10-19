كيف دعمت الفنانة أنغام قطاع غزة؟.. دعوات للتبرع وإلغاء حفلها

أبدت الفنانة أنغام، حزنها الشديد جراء القصف الذي يتعرض له قطاع غزة، وقصف مستشفى الأهلي المعمداني، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهو المستشفى الذي كان يلجأ له عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين فروا قسرًا من شدة الهجمات التي يتعرضون لها، الأمر الذي ترتب عليه سقوط آلاف الضحايا والشهداء والمصابين.

وتفاعلت أنغام، مع الهجمات الشرسة التي يتعرض لها قطاع غزة، من قِبل الكيان الصهيوني، والجرائم التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال، إذ قررت تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقررًا لها إقامته مساء الغد بدولة الإمارات.

أنغام تلغي حفلها بسبب قصف غزة

وكتبت أنغام، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة X: «نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين، تم تأجيل حفل يوم 20 أكتوبر في دبي».

أنغام تدعو للتبرع لقطاع غزة

وفي الوقت الذي وجهت فيه أنغام دعواتها لأبناء فلسطين بالنصر والسلامة، أيد عدد من جمهورها ومتابعيها، موقفها بشأن الغاء حفلها، ومدى اعتزازهم بها وبإنسانيتها وحرصها على دعم ومساندة الفلسطينيين في غزة.

ومنذ أيام، دعت أنغام عبر حسابها بـ انستجرام، إلى ضرورة التبرع لأهلنا في فلسطين، وتأكيدها أن المساعدات قد تكون عاملًا قويًا لتقويتهم وصمودهم إزاء مات يحدث في هذه الأيام الصعبة.