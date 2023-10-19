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وزير الخارجية: أولوية مصر وقف العمليات العسكرية واستعادة الهدوء في غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:45 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أوضح للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونير جوتيريش، باقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد السبت المقبل، وسنعمل من خلالها على التوصل لتوافق دولي اتساقاً مع المبادئ القانونية والإنسانية التي نقر بها جميعاً لخفض التصعيد، ووصولاً لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشاد بالجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة، وقال: «أضم صوتي مع الامين العام للأمم المتحدة بأن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وينبغي توقفه فوراً».

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