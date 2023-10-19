مستشار الرئيس الفلسطيني: بايدن هو القاتل الحقيقي لأهالي غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هذه اللحظات العصيبة التي نعيشها والمواقف التي يمر بها الشعب، كشفت لنا من معنا ومن علينا، ومن ممكن الاعتماد عليه من الأشقاء العرب والمسلمين.

أمريكا تتولى دعم العدوان الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة «أون»، مع الإعلامية سارة حازم طه، أن أمريكا تتولى دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحمايته.

وتابع: «نحن ومصر جسد واحد وأمة واحدة، والمواقف العصيبة تعلمنا من معنا ومن علينا، وسنتمكن سويا من مواجهة هذا العدوان، وبإذن الله سنخرج منتصرين كما تعودنا دائما، ومهما دفعنا ثمنا باهظا سنحافظ على وجودنا».

القاتل الرئيسي لفلسطين هو جو بايدن

وأكد أن طبيعة الموقف الأمريكي لم يتغير على مر التاريخ منذ وعد بولفور، وأمريكا لها الدور الأعظم في دعم الاحتلال ومنع إدانة إسرائيل في كل المحافل الدولية.

وواصل: «نحن في موقف وحالة حرب تشنها علينا الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط إسرائيل، ونرى أن القاتل الرئيسي للشعب الفلسطيني هو جو بايدن الرئيس الأمريكي وليس إسرائيل فقط».