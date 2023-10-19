رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ساقية الصاوي تلغي جميع الفعاليات الغنائية بسبب أحداث غزة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:24 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
ساقية الصاوي

ساقية الصاوي

أعلنت ساقية الصاوي، عن إلغاء جميع الأنشطة الغنائية وقصرها على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية، التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين، حدادا على ضحايا فلسطين.

قصر الأنشطة على ما يتعلق بفلسطين

وكتبت ساقية الصاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوي وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين، أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين».

وأضافت: «وتستمر اللقاءات حتى نهاية هذا الشهر، ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث في وطننا العزيز فلسطين، ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم في كل أنحاء العالم».

اقرأ المزيد:

علي الحجار يحيي حفلا على خشبة مسرح ساقية الصاوي اليوم

«كورال أون» يقدم حفلا غنائيا ناجحا في ساقية الصاوي بحضور جماهيري كبير

حفل علي الحجار ونجله على مسرح ساقية الصاوي.. اعرف الموعد والأسعار

تفاصيل حفل علي الحجار في ساقية الصاوي.. يهدي أغنية لشقيقه

علي الحجار يشعل مسرح ساقية الصاوي مساء اليوم.. أغاني رومانسية ووطنية