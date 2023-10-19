ساقية الصاوي تلغي جميع الفعاليات الغنائية بسبب أحداث غزة

أعلنت ساقية الصاوي، عن إلغاء جميع الأنشطة الغنائية وقصرها على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية، التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين، حدادا على ضحايا فلسطين.

قصر الأنشطة على ما يتعلق بفلسطين

وكتبت ساقية الصاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوي وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين، أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين».

وأضافت: «وتستمر اللقاءات حتى نهاية هذا الشهر، ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث في وطننا العزيز فلسطين، ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم في كل أنحاء العالم».