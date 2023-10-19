محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ8 قرى بـ3 مراكز

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ8 قرى بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، وبلطيم، حيث تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية، لقرية محلة مالك، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، بمركز دسوق، فضلاً عن اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لقرية الشهابية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية، بمركز بلطيم.

تحديث المخططات التفصيلية لـ8 قرى بمراكز دسوق وبلطيم وكفر الشيخ

كما اعتمد المحافظ، المخطط التفصيلي المحدث لقرية إدريجة، التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية منشأة الصفا، التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية أريمون، التابعة للوحدة المحلية لقرية أريمون، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الحلافى، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلافى، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية إسحاقة، التابعة للوحدة المحلية لقرية اسحاقة، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية كفر عسكر، التابعة للوحدة المحلية لقرية إسحاقة، بمركز كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ: اعتماد تحديث المخططات التفصيلية

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتدعيم المرافق الأساسية، ولتحسين البيئة العمرانية، والحد من العشوائية للمباني المخالفة، لافتاً أنّه يتم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية للقرى تباعاً، تحقيقاً للصالح العام وتطبيقاً للقانون.