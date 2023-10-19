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المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة يتقدم وقفة رمزية لمناصرة فلسطين

كتب:

يسرا البسيوني
08:37 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة يتقدم وقفة رمزية لمناصرة فلسطين

المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة يتقدم وقفة رمزية لمناصرة فلسطين

تقدم المرشح الرئاسي المحتمل، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم، وقفة رمزية لمناصرة القضية الفلسطينية، للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

شارك في الوقفة، الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد، وسط هتافات «فلسطين عربية، وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، وعدد من الهتافات التي تدين المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

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