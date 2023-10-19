«الوطنية لحقوق الإنسان»: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات إسرائيل

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه، تأييده الشديد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّ الرسائل الواضحة التي وجهها الرئيس السيسي في خطابته كافة، تمثل موقف الشعب المصري كله تجاه القضية.

«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤيد موقف الرئيس السيسي

وأكد رئيس الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم، أنّ المنظمة تؤيد وتدعم موقف الرئيس السيسي من القضية، الذي جاء معبرًا جدًا عن موقف كل المصريين منذ قديم الأزل، إلى جانب دعم المؤسسة لجميع القرارات والخطوات المتخذة من قبل الرئيس خلال هذه الفترة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، هو أمر فيه خطورة كبيرة على مسار القضية الفلسطينية، وأنّ الشعب المصري يعي جيدا هذا المخطط الشيطاني، كما أنّ الشعب الفلسطيني يعي خطورة أن يهجر أرضه، والرئيس السيسي في موقفه يراهن على وعي الشعبين.

ضرورة تحرك المجتمع الدولي

كما أكد عبد النعيم، أنه لا بد للمجتمع الدولي أنّ يتدخل بشكل فوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تحصل في قطاع غزة، إذ إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب حقيقية تحتاج إلى وقفة من قبل المجتمع الدولي.