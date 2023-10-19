محلل سياسي: أمريكا تعتبر إسرائيل إحدى ولاياتها وليست مجرد حليف استراتيجي

قال ماك الشرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، إن ما تفعله الولايات المتحدة في ظل إدارة جو بايدن مع إسرائيل أمر غير مسبوق، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن قال «أنا صهيوني إن لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها».

أمريكا تكن كل الاحترام لإسرائيل

أضاف خلال مداخلة في التغطية المباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الساسة الأمريكيين يقولون إن أمريكا تكن كل الاحترام لإسرائيل، التي وفرت عليها عشرات التريليونات من الدولارات وعشرات الآلاف من الجنود سوف يقضون العمليات العسكرية إذا ما قامت بها أمريكا، لذلك أمريكا ترى أن إسرائيل تشن حربا بالوكالة عنها، للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، والحزب الديمقراطي معروف بدعمه لإسرائيل، منوها بأن أمريكا تعتبر إسرائيل الولاية الـ51، وليس مجرد حليف استراتيجي.

الموقف العربي مشرف

ولفت ماك الشرقاوي، إلى أن بريطانيا قالت إنها ستفتح تحقيقا دوليا لما جرى في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ومن المتسبب في قتل كل هذه الأعداد، بينما إسرائيل ترفض.

وأكد أن الموقف العربي بشأن ما يحدث في قطاع غزة مشرف، وتقوده مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مشرف، وهذا الموقف يحسب للسيسي، والعاهل الأردني ومحمد بن سلمان في السعودية.