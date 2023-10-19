وكيل «صناعة الشيوخ»: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في العدوان على الفلسطينيين

طالب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، تفويض حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسىي، بحفظ الأمن المصري والقومي ودعم القضية الفلسطينية.

تحالف الأحزاب المصرية

ووجه «مطر» خلال الجلسة الطارئة بمجلس الشيوخ مساء اليوم الأربعاء، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على بيانه الذي تلاه بداية الجلسة العامة، مؤكدا أنه يعبر عن جميع أعضاء مجلس الشيوخ.

إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان

وأشار «مطر» إلى أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وتخالف المواثيق الدولية، مضيفا: «من منطلق ما نراه نحن كحزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، نعلن تفويضنا التام للرئيس السيسي»، موضحا أن كل ما يحدث وحد المصريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.