حقيقة وفاة الطفل الفلسطيني صاحب فيديو «يا كمال».. ماذا حدث له؟

بين مشاهد الدمار وآشلاء الشهداء من الأطفال والنساء، وسط غزة التي دمرها قصف الإحتلال الإسرائيلي، كاد طفل صغير أن يختلع قلوب كل من حوله، إذ ظهر على على كرسي متحرك وملامح الحسرة على وجهه، يبكي على فراق شقيقه «فراس» الذي استشهد مختنقا تحت الأنقاض، بعدما امتلأ فمه بالحجارة، وشقيقه الثاني «أحمد»، إذ بات يصرخ وهو يحكي ما حدث مع أشقائه، قائلًا: «نده عليا يا كمال يا كمال.. كان عايش والله»، وعلى الفور ضج الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت التساؤلات حول الحالة الصحية للطفل الفلسطيني عقب وفاة أشقائه.

ما حقيقة وفاة الطفل الفلسطيني؟

خلال الساعات القليلة الماضية، امتلآت مواقع التواصل الاجتماعي، بشائعات حول وفاة الطفل الفلسطيني، صاحب الـ10 سنوات، كمال أبو طير، مدونين: «حتى كمال مات»، و«كمال كمان مات وحصل إخواته».

أول رد من الطفل الفلسطيني كمال

ظهر الطفل الفلسطيني، كمال أبو طير، في مقطع فيديو وتبدو على ملامحه أنه في حالة صحية جيدة، نافيا شائعات وفاته، مؤكدًا أنه بصحة جيدة لكن والديه بحاجة إلى الدعاء، قائلًا: «ادعوا لأبويا وأمي بالشفاء العاجل، أنا الحمد لله خفيت وبقيت كويس، ادعوا لأهلي»، ثم رتل في نهاية الفيديو آيات من القرآن الكريم.

وكان محمد عرفة، أحد أقارب الطفل، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه كمال على قيد الحياة، لكنه يعاني من بعض الإصابات.

فيديو مؤثر للطفل كمال

وودع الطفل الفلسطيني كمال أبو طير، أشقاؤه بكلمات مؤثرة في مقطع فيديو مؤلم، إذ ظهر وهو يسرد آخر لحظات في حياة شقيقه فراس، الذي تخللت الحجارة إلى فمه: «وبعدين أخويا قام يزعق عليا، يا كمال يا كمال، كان عايش والله»، ومن أمام جثة أخيه أحمد، بكى قائلًا: «بدي بوسه بدي بوسه، مع السلامة يا أحمد»، غير مصدقا أنه فقد أخوته بين عشية وضحاها، وهو الآن في مستشفي ناصر يعاني من آثار الجروح.