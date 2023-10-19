6 توصيات من مؤتمر «جزر البحر المتوسط في التاريخ» بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر «جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط.. التأثير والتأثر »؛ اليوم الخميس، الذي نظمه مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، بحضور الدكتور عماد خليل؛ كبير باحثين ومشرف علي مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، والدكتور محمد الجمل، مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وأعلن الدكتور محمد الجمل؛ عن توصيات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المؤتمر وجهوا الشكر إلى مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وكذا مراكزها العلمية المتخصصة على تنظم المؤتمر، فيما جاءت التوصيات كالتالي:

توصيات المؤتمر

عقد المؤتمر بشكل دوري كل عام أو عامين على الأكثر.

- امتداد المؤتمر في الدورات المقبلة عن جزر البحر المتوسط في العصر الحديث.

- عرض الدراسات التي تهتم بجزر البحر المتوسط وطباعتها.

- عمل معرض فني للتراث الخاص بهذه الجزر.

- تخصيص مؤتمر حول العلاقات بين مصر ومنطقة دول المغرب العربي.

- دعوة باحثين من غير العرب في المؤتمرات المقبلة.

- الاهتمام بتوفير معلومات عن الموانئ الإسلامية.

ترحيب بدعوة باحثين من غير العرب

وأكد الدكتور عماد خليل، أن دعوة باحثين من غير العرب في المؤتمرات المقبلة، هو أمر مرحب به حيث تطلق مكتبة الإسكندرية الدعوة عبر الجامعات وعبر موقعها على الانترنت لاستقبال الراغبين في المشاركة".

وأشار «خليل»، إلى أنه بالنسبة لدراسات الآثار البحرية لا تتوافر الكثير من المعلومات عن الموانئ الإسلامية، والتي يمكن أن نولي لها مزيد من الاهتمام خلال المؤتمرات المقبلة.