وزير الطيران: نعتمد في عملنا على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة، بمسؤولي شركة هواوي لتكنولوجيا التقنية الرقمية، على هامش المشاركة في الدورة الـ3 لمنتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي»، المقام بالعاصمة الصينية بكين، التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الاطلاع على أحدث التقنيات

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الاجتماع تناول الاطلاع على أحدث التقنيات المقدمة من شركة هواوي العالمية، المتخصصة في مجال البنية التحتية المتطورة والحوسبة السحابية، كما جرى استعراض مجالات عمل الشركة في العديد من المطارات العالمية، ومن أهمها مطاري هونج كونج وشانجى الدوليين، بالاضافة إلى الخدمات المتطورة لتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران المدني.

تقديم الحلول التقنية

وأعرب وزير الطيران المدني، عن تقديره لهذا اللقاء المثمر، الذي يأتي في إطار حرص الوزارة على إدخال كل التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف أنشطه الطيران المدني، والتعرف على سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركة.

وأكد أهمية استخدام ورقمنة الخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التحول الرقمي، والاعتماد على منظومة الذكاء الاصطناعي، والاستفاده من خبرة الشركة وإمكاناتها في تقديم الحلول التقنية، بما يحقق المرونة والسرعة والكفاءة، ويتواكب مع المتغيرات العالمية، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية، وبما يعزز المكانة الريادية التي تحظى بها مصر على خريطة المطارات العالمية.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين، تدرس وتبحث مجالات التعاون الثنائي، التي تهدف إلي قيام الشركة بالمشاركة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وخدمات الحوسبة السحابية.

وأشاد مسؤولو شركة «هواوي» باللقاء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدني، على الجهود الفعالة التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، لتطوير منظومة النقل الجوي في مختلف الأنشطة، خاصة الاهتمام بمشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وتحديث نظم الملاحة الجوية والاتصالات، بما يتيح الفرصة أمام الشركة لإبرام شراكات فعالة وواعدة مع الجانب المصري في مجال التكنولوجيا الرقمية.

حضر اللقاء من جانب شركة هواوي جيم ليو الرئيس التنفيذي لهواوي بمصر، وفليكس شى الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن فريق الشركة من مصر والمقر الرئيسي.