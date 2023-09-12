وزير الطيران المدني الليبي: اختفاء 25% من مدينة درنة.. وعدد الضحايا يزداد كل دقيقة

قال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إن الوضع في ليبيا سيء للغاية، إذ إن حجم الكارثة كبير يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت، حيث تجاوز عدد الوفيات نحو 1500 مواطن إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الجيش في تسابق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات.

حالة مدينة درنة بعد العاصفة دانيال

وأضاف «شكيوات»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن 25% من مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض بسبب العاصفة دانيال، أما باقي أجزاء المدينة تضررت نتيجة انجراف المياه لمساكن المواطنين وأصبحت غير صالحة للسكن، مشيرا إلى أن هذه المدينة تعيش وضع إنساني حرج للغاية، وهناك قلة في بعض المواد الغذائية بسبب الوضع المربك الذي يعيشه المواطنون.

استمرار عمل فرق الإنقاذ والجيش الليبي

وتابع، أن عدد ضحايا العاصفة يزداد كل دقيقة، ومازالت فرق الإنقاذ والجيش الليبي يعملون في منطقة درنة لينتشلوا المفقودين، لذلك لا يوجد رقم ثابت لعدد الضحايا أو المفقودين حتى الآن، متوقعا ارتفاع أعداد الضحايا، موضحا أن عاصفة دانيال أثرت في حركة الملاحة الجوية، إذ توقفت تماما، والجو الآن في منطقة درنة طبيعي، كون العاصفة غادرت الأراضي الليبية.