وزير الطيران الليبي يكشف مشاهد صادمة للفيضانات في مدينة درنة

كشف هشام شكيوات، وزير الطيران المدني الليبي، وعضو لجنة الطوارئ، تفاصيل الكارثة الإنسانية التي حدثت بسبب الإعصار دانيال، موضحا أن الفيضانات اجتاحت مدينة درنة، وجرى انتشال أكثر من ألف جثة، ولا يمكن حصر عدد الضحايا في الوقت الراهن لكنه كبير للغاية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

25 % من المدينة اختفت داخل فيضانات ليبيا

وقال شكيوات: «عُدت من مدينة درنة والأمر كارثي للغاية، الجثث ملقاة في كل مكان في البحر في الأودية تحت المباني، وليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير للغاية، وعدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف ولا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة اختفت داخل فيضانات ليبيا وعدد من المباني انهارت».

وتوقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ارتفاع حصيلة قتلي الفيضانات في شرقي ليبيا بشكل هائل، مع وجود تقارير عن آلاف المفقودين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إرسال طائرة مساعدات إلى المناطق المتضررة من السيول في بنغاري، والطائرة محملة بـ 14طنًا من المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس حفظ الجثامين، إضافة إلى تواجد 87 من العناصر الطبية في المناطق المنكوبة.